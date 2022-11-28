仲量聯行：整體甲廈空置率升至11%　呎租微跌0.6%

仲量聯行今（28日）發表最新的《香港地產市場觀察》報告指，由於不少新商廈落成，推高整體甲級寫字樓空置率上升，由9月底的10.5%升至10月底的11%。10月份整體商廈的平均呎租為55.9元，按月下跌0.6%。



尖沙咀甲廈空置率輕微回落

空置率上升主要由於鰂魚涌太古坊二座及荃灣沙咀道1號落成，中環及灣仔／銅鑼灣寫字樓空置率分別微升至8.4%及9.7%，尖沙咀空置率則由11.2%回落至11%。而計及新落成商廈的預租個案後，整體甲級寫字樓市場在10月份錄得47.9萬平方呎淨吸納量。

10月甲廈租金跌0.6%

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷指，空置率上升主要因為新供應增加，然而目前有不少租戶正趁市場上不乏寫字樓選擇，而物色更優質的辦公空間，新落成的優質商廈料吸引此類租戶。

至於10月重大成交個案之一，為中銀人壽由尖沙咀環球金融中心升級並遷至港威大廈第五座，租用建築面積2.34萬平方呎樓面。

仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，10月整體市場租金按月進一步下跌0.6%。主要分區之中，灣仔 / 銅鑼灣和尖沙咀的租金分別下跌0.2%和0.1%，而中環則錄得0.6%的最大租金跌幅。