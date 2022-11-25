鄧成波兒子鄧耀昇被指拖欠商廈租金 被入稟追1074萬
撰文：劉安琪
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已故「舖王」鄧成波之子鄧耀昇，涉透過其擔任董事的公司租用旺角亞皆老街一大廈物業作商業用途。惟該大廈業主昨（24日）入稟高等法院，指鄧及其公司拖欠租金及雜費等逾1074萬港元，並要求其支付相關利息直至案件完結為止。
原告為利盛發展有限公司，被告為嘉福（香港）有限公司及其董事鄧耀昇。
入稟狀指，原告與被告於2019年5月簽訂租將，將旺角亞皆老街31號大廈物業租予被告10年作商業用途，2019年5月至2024年4月的月租為105萬，2024年5月至2029年4月的月租則為121萬。
入稟狀續指，被告早於今年2月前便已拖欠租金等逾1549萬元。經過雙方協議後，被告承諾於今年8月起分期還款，惟截至11月仍有逾592萬元未還清，並自8月起拖欠租金及雜費等共逾482萬元。原告事後多番追討後不果，遂入稟向被告追討兩筆款項，並要求其支付相關利息直至案件完結為止。
案件編號：HCA 1632/ 2022
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