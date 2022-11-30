蔡宏興料明年次季息口見頂　何文田瑜一或待三期全獲批預售才推出

樓市呈下行，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興今（30日）出席活動時表示，預測息口將於明年第二季見頂回落，料來年整體樓市會上升，惟仍需視乎經濟復甦步伐。至於集團未來推盤部署方面，蔡宏興表示，雖然何文田站上蓋發展項目瑜一，已經獲批預售樓花同意書，但留意到近期樓市氣氛放緩，加上整個項目分三期發展，不排除會待三期全部獲批預售文件，才推出市場。

瑜一全盤合共提供844伙，其中已獲批預售的第IA期涉兩座住宅大樓，提供447伙，面積由311至1,615平方呎，涵蓋一房至四房戶。

觀塘安峯將待道路、配套落成才重推

至於觀塘安達臣道項目安峯，目前正進行裝修及進行消防檢驗工程。蔡宏興表示，由於安達臣道屬於新社區，估計需等待有基本道路及配套設施落成，才會重新推出市場。另外，集團與市建局合作的長沙灣東京街項目，擬於明年推出。該項目將採用組裝合成法（MiC）興建。

+ 1

中環街市舉辦展覽 為期三個月

此外，華懋集團與香港建築中心在中環街市舉行名為「相約慶春約」展覽。展覽將由即日起至明年2月28日、於中環街市一樓傳承館舉行，展期為三個月。主題圍繞荔枝窩及鄰近村落居民四種生活本質「衣、食、住、行」，並透過科技營造出「光、聲、 觸、聞、嚐」五種感觀體驗，令參觀者感受慶春約七村的生活及文化。