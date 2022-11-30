舊樓強拍｜萬科香港以底價1.41億統一牛頭角舊樓業權

發展商積極透過強拍增加市區土地儲備。牛頭角定富街71至79號舊樓物業今日（30日）下午進行強拍，由一家財團在無競爭對手下，以底價1.415億元投得，成功統一業權。市場預計收購財團為萬科香港相關人士。

上述物業現為一幢6層高大廈，大廈設有一條公用樓梯，地盤面積約2,787平方呎。根據2022年3月25日之觀塘（南部）分區計劃大綱核准圖編號S/K14S/24，物業座落位置現規劃為「住宅（甲類）6」的用途。若以地積比率9倍重建，落成後總樓面約2.5萬平方呎。

上述物業於1971年落成，位於牛頭角定富街西南側，鄰近觀塘道，附近物業多為中層住宅及唐樓，地舖主要用作食肆，汽車修理廠及各式零售。從物業步行往港鐵牛頭角站約需5分鐘。

牛頭角定富街71至79號。（資料圖片）

料與周邊地盤合併發展 佔地增至1萬呎

近年牛頭角定富街一帶有不少舊樓獲財團收購。如萬科香港在去年9月就定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓申請強拍。上述定富街71至79號估計同樣由萬科進行收購。而上述多個舊樓項目合併計算，地盤面積將增加至約1萬平方呎，可建樓面將9萬平方呎。