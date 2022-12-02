11月整體樓宇買賣僅3713宗　創近四年新低紀錄

樓市交投淡靜，物業買賣宗數創下近四年新低。據中原數據，11月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄3,713宗及302.28億元，較10月份4,443宗及327.64億元，分別下跌16.4%及7.7%。宗數創自2018年12月3,038宗後的47個月（近四年）新低，金額創自2020年1月290.4億元後的34個月（近三年）新低。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，整體交投連跌3個月，兼再度跌破四千宗水平。反映利率持續向升，經濟前景不明朗等因素，影響買家的入市態度審慎，以致整體樓市氣氛疲弱。

單計住宅物業，11月份整體住宅樓宇買賣登記錄2,731宗及258.62億元，較10月份3,148宗及271.79億元，分別下跌13.2%及4.8%。宗數創自2018年12月2,060宗後的47個月（近四年）新低，金額創自2020年1月247.78億元後的34個月（近三年）新低。

中原黃良昇表示，利率持續向升、經濟前景不明朗等因素，影響買家入市取態。（林若勤攝）

一手成交僅358宗 按月跌近五成

一手私人住宅方面，11月份錄358宗及48.5億元，較10月的697宗及72.2億元，分別下跌48.6%及32.8%。宗數及金額是自2022年4月的257宗及36.2億元之後，同創7個月新低。反映新盤銷售放緩，導致一手交投顯著下降。

二手私人住宅方面，11月份錄2,193宗及202.2億元，較10月的2,220宗及188.0億元，分別輕微下跌1.2%及上升7.6%。宗數創自2020年1月1,978宗後的34個月（近三年）新低。買賣連續五個月於二千宗徘徊，顯示二手市道持續低迷淡靜。