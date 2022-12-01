全港銀主盤升至230伙　中原：逾三成放盤減價　最多劈20%吸客

按中原城市領先指數CCL，今年首十一個月樓價已累跌近15%，意味近一年選用高成數按揭入市人士，已跌入「負資產」行列，而銀主盤數量也升至230伙、創十三年新高。當中細價樓屬「重災區」。中原指，近期部分銀行開始將手上銀主盤降價吸客，目前全港約有三成銀主盤正減價求售，叫價最高減逾兩成。



中原地產住宅部總裁陳永傑表示，加息及疫情影響下，銀主盤數量有惡化迹象，但未見太急速，惟樓價指數（CCL）已由去年歷史高位累跌16.5%，擔心若然樓價繼續下跌，假設跌三成，銀主盤數量或會出現複式增長，升至近一千個水平，他再籲政府適時審視樓市「辣招」。對於愈來愈多銀主盤減價求售，陳永傑稱，銀主減價只是追回樓價跌幅，「都驚賣唔去」。

11月新增31伙銀主盤

據中原獲銀主委託的放盤統計，11月新增約31伙銀主盤，為今年3月新增約33伙後最多；扣除賣出的銀主盤後，截至11月底，全港放售中的銀主盤數量增至約230間，再創2009年4月錄得約249間後的十三年新高，與去年同期約124間比較，按年升急近九成，直逼2008年金融海嘯水平。2008年金融海嘯後本港銀主盤數量曾升至近320伙。

細價樓成銀行收樓「重災區」

以銀主放盤叫價計，上述230間銀主盤的總值涉逾34億元，住宅佔約27億元，其餘為工商舖等非住宅物業。其中約佔193伙屬住宅銀主盤，住宅銀主貨叫價由74萬至1.68億元不等。細價樓成為銀行收樓的「重災區」，近七成是叫價低於1,000萬元的中小型住宅。

若按地區劃分，元朗成全港最多銀主盤的地區，共有17間，分布在嘉湖山莊、尚悅、映御、爾巒及原築等；其次是將軍澳及屯門區，分別有15及11間銀主盤放售中。

65伙銀主盤近日減價求售

近期二手市場出現減價潮，銀主盤亦不例外，開始面對現實減價搶客。據統計，該批放售的住宅銀主盤中，約有65伙近日減價求售，佔整體住宅銀主盤逾33%，陳永傑指，減價盤比例之高屬是近年少見，減幅介乎3%至21%不等。

減幅最大的一間銀主盤為西貢西沙路西徑地下連花園村屋單位，實用面積694平方呎，上月仍叫價655萬元，銀主現減至520萬元求售，減幅21%，每呎叫價約7,493元。此外，大埔比華利山別墅溫莎道洋房，實用面積2,565平方呎，銀主叫價亦由3,208萬減至2,700萬元。

細單位方面，九龍灣淘大花園D座一間銀主盤，面積390平方呎，今年9月放盤叫價630萬元，由於裝修輍為殘舊，加上屋苑近月不斷出現劈價成交，成交價屢創新低，銀主亦面對現實，近日將叫價調低70萬至560萬元，每呎叫價14,359元，減幅逾一成。

上月銀主盤成交17宗

銀主盤減價奏效，11月市場錄得約17宗銀主盤成交，較10月約7宗增加1.4倍，為今年5月錄得約24宗後、交投最旺的一個月。其中，香港仔中心R座高層2室，面積703平方呎，原叫價1,100萬元，減價逾百萬元至以968萬元成功沽出，呎價13,770元。