驗樓｜LP10 獲90分　浴屏門滴水不漏　明哥：係我見過最靚嘅設計

由南豐及港鐵（066）合作的日出康城第十期LP10，近日陸續收樓。記者偕資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收1A座中高層E室，實用面積約555平方呎、兩房套間隔。經明哥仔細驗收後，發現單位小瑕疵數量頗多，但未見漏水、空鼓及批盪等大問題，故總評分獲90分。此外，單位內有三大設計獲明哥大讚。



LP10位於康城路1號，位置屬單邊臨海，靠近即將通車的將軍澳跨灣大橋。而距離港鐵康城站及商場The LOHAS約5分鐘步程。

疏水坑設計被誤當缺憾 實有助排水

在點評交樓質素之前，明哥提到單位數項別出心裁的設計。其中，地板選材為仿木地磚加仿木地腳線，可抵受將軍澳的潮濕天氣，加上廚房為開放式，連露台及工作平台，容易積聚水氣。明哥指，若然在高濕度地區採用實木地板及地腳線「好易出事」，有機會發脹變形。

此外，露台的疏水坑設計亦獲明哥點名稱讚，他指，此疏水坑地磚鋪低了一級，磚線落點在疏水坑的中心，令積水集中傾斜至中間，有助去水。明哥笑指，有人曾問他「點解啲磚做得咁樣衰架？」他解釋，不少人誤會此設計為缺憾，實際上是有助排水，「其實係做得好靚架」。

浴屏門雙重防水 做到滴水不漏

此外，另一項讓明哥讚口不絕的設計為浴室的浴屏，他表示，發展商相當「揼本」，浴屏有四邊框，框底設有額外底框，變相可雙重防水。其中，底部為金屬框，附膠邊，明哥補充指，用框壓線比用石壓線更好， 因只要有少許沙石，膠邊未必壓得實，採用框壓線效果更緊密。

另外，玻璃門的開合位為原條防水膠，完全密封，再配合磁吸，大大加強防水功效。明哥解釋，一般開合位置主要由兩塊膠片組成，總會有罅隙，如膠片太軟亦會以封實，太硬則容易與玻璃磨擦，而此單位的浴屏設計恰到好處，令明哥不禁大讚「係我見過最靚嘅防水（設計），唔使點試，齋睇都知唔會漏，呢啲就係最好嘅設計！」

明哥指，玻璃門的開合位為原條防水膠，再配合磁吸，大大加強防水功效。（余俊亮攝）

浴室磚牆現收水裂紋 膠邊破損入水致成空心磚

談到交樓質素，主人房及客房牆身油漆各有兩條收水裂紋，浴室磚牆亦有同樣情況，明哥指，磚牆容易出現收水是環境因素所致，既不影響批盪，敲下去亦沒有空鼓，無結構及安全問題，亦十分常見，只需簡單執油便可。在場的收樓工作人員亦補充，礙於單位未有傢俬，業主未正式入住，較難控制濕度，往後收水問題會逐漸改善。

除此之外，經明哥仔細檢查，發現主人房窗邊有一塊空心磚，相信是因為旁邊的膠邊破損而導致入水，屬連帶影響，非施工缺憾，加上比例不算大，且位於窗邊外圍，故扣分不多。

整體而言，明哥指，LP10的交樓質素不俗，逾半數小瑕疵均是污跡，其餘為刮花或破損、膠邊等小問題，均能輕易解決，惟數量較多，故按比例扣分。

↓↓單位其他扣分位↓↓

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