美孚新邨「凸海」四房樓王1890萬沽　4個月賣平一成

利嘉閣地產市務經理鄭天樂表示，美孚新邨8期104號高層B室，實用面積約1,373平方呎，四房套房間隔，外連大露台，外望維港海景及公園景，屬屋苑「凸海」樓王，新近以1,890萬元成交，呎價約13,765元，成交價屬美孚新邨分層戶今年第三高價。

據了解，原業主於今年9月份放盤，原本開價2,400萬元，及後多次下調叫價，11月份以1,950萬元放售，即獲一區外換樓客睇樓並還價，雙方經過一輪議價後，最終以1,890萬元達成交易。代理指，新買家心儀美孚新邨的樓王單位已久，有見近月樓價回落，即部署入市。

「凸海」單位意指大廳三面凸出，面面均享有海景。

而原業主1996年底以約845萬元購入上址，持貨至今約二十六年，轉手帳面獲利約1,045萬元，期內物業升值約1.2倍。值得留意，同類單位於今年7月份亦錄得一宗成交，當時售價為2,100萬元，即同類戶型造價半年間回落近200萬元或一成。

美孚新邨11月成交量共18宗成交，現有二手放盤400餘個，入場費約540萬元起。

說到美孚新邨的「凸海」及「凹海」單位，只分布在第1、2、3及8期，實用面積一律由1,300餘平方呎起，為屋苑面積最大的戶型。早在填海之前，此批單位最靠近海，其中「凸海」單位的大廳更是三面凸出，面面有海景，因而得「凸海」之名。即使現在屋苑對出已填海，大部分單位仍有海景。