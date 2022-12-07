放盤多月意興闌珊　遇年輕人還價　業主終首肯540萬賣樓｜直擊

二手市場疲弱，新葵芳花園一伙中層兩房戶，放盤近四個月仍無人問津，正當業主打算封盤及考慮轉放租之際，遇上年輕上車客積極還價，終以540萬元沽出單位 。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵芳花園C座中層06室，實用面積408平方呎，屬兩房間隔。業主在今年8月以670萬元放盤，受利淡因素影響，先後減價兩次至550萬元求售，仍無人問津。

正當打算封盤及考慮轉放租之際，有外區年輕客睇樓後，並還價530萬元，更親身前往業主位於港島的住所傾價。經雙方議價後，買家願意多付10萬元，單位終以540萬元成交，成交呎價為13,235元。換言之單位放盤近四個月，累減130萬元沽出。

↓↓新葵芳花園成交單位直撃↓↓

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據了解，上述新買家為上車客，一直與家人同住，見近期樓價急跌，買樓意欲增加，加上平盤逐步被消化，睇樓兩次便積極洽購，而業主叫價比估價更平，故立即承接。

據中銀就上述單位的網上估價為607萬元，而恒生估價則為617萬元，即最新成交價較估價低11%至12%。參考新葵芳花園同類成交單位，最近一宗為E座中高層01室，實用面積418平方呎，屬兩房間隔，上月底以498萬元沽出，呎價11,914元。

而原業主於2007年以75萬元買入上址，持貨十五年，是次轉手帳面大幅獲利465萬元，升值6.2倍。