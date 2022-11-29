中資証劵公司勁蝕35%沽金鐘甲廈　連使費勁蝕逾1400萬

港島區甲級寫字樓驚現大幅跌價個案。與政府總部一橋之隔的金鐘甲廈海富中心，一個低層單位逾千呎單位，新近以約2,000萬元沽出，較2007年買入價3,088萬元，帳面勁蝕35%。若連同使費計算，實蝕金額逾1,400萬元。

上述成交單位為海富中心2座低層08室，面積1,058平方呎，原由中資証劵公司自用，單位享灣仔側海景，望向金鐘站新出口及夏慤花園方向。不過該公司自用物業至2021年8月後，便交吉放售及放租物業，最初每呎叫價高達3.21萬元，由於未獲承接，及後陸續降價至2.55萬及2.36萬元，最終近月再大幅劈價至呎價1.89萬元成功沽出，成交價約2,000萬元。

原業主為中資証劵公司 自用四年、去年放售

惟翻查資料，該物業於2017年9月份買入價，當時購入價高達3,088萬元，以最新成交價計算，持貨約5年帳面勁蝕1,088萬元或35%。若連同買入時的稅款及買賣兩次佣金計算，實蝕金額更高達超過1,400萬元。

有專營寫字樓買賣的代理表示，雖然上述單位大幅蝕讓，但以目前市況來看，成交價屬合理的市價，又指早前同廈的中層13樓全層單位，成交呎價也是大約1.8萬元。