鐵路盤連環蝕　朗城滙業主SSD鬆綁即沽　3年實蝕88萬

鐵路盤連環爆蝕讓！位於元朗站旁的朗城滙，入伙僅約兩年多，新近有兩名業主趁三年額外印花稅（SSD）期限「鬆綁」即放盤，並成功沽出單位，分別損失約18萬至88萬元。

中原地產副區域營業經理王勤學表示，其中一宗成交為朗城滙2座高層D室，實用面積484平方呎，屬兩房間隔。業主因有意套現換樓，今年10月以868萬元放盤，及後下調至810萬求售。放盤一個多月終累劈86萬至782萬元沽出，呎價16,157元。

據悉，原業主於2019年3月以830.9萬元一手買入單位自住，持貨三年半，是次轉手帳面蝕讓48.9萬元，期內貶值約6%。如計及當時入市繳稅約31.1萬元，及賣出的佣金共約7.82萬元，料實蝕近88萬元。

年內錄32宗成交 8宗帳面損手

另一宗則屬「明賺實蝕」個案，涉及為朗城滙5座低層D室，實用面積537平方呎，屬兩房間隔，原叫價850萬元，及後輕微減價至810萬元沽出，呎價15,084元。

原業主於2019年3月以約790萬元買入單位自住，同樣持貨三年半 ，是次轉手帳面雖獲利20萬元，惟計及當時入市繳稅約29.6萬元及賣出的佣金共約8.1萬元，料實蝕近18萬元。

連同上述兩宗成交計，朗城滙今年暫錄約32宗二手成交，當中8宗帳面需要蝕，蝕幅由2%至20%不等。當中，蝕幅最勁一宗為3座中層C室，面積約719平方呎，今年10月份以1,030萬元成交，損手幅度達20%。