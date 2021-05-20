大圍站上蓋新商場命名圍方The Wai　設全港最大室內單車停車場

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-20 17:49

大圍站上蓋住宅項目柏傲莊 III 早前取得預售文件，料本周五將公布新銷售部署，而基座的全新商場今日（20日）亦正式命名為「圍方」，英文名字為The Wai。港鐵（0066）物業及國際業務總監鄧智輝稱，商場佔地65萬平方呎，預計明年可取得入伙紙，預計2023年投入服務。

主打餐飲行業 年底招租

由於商場位於住宅區，商戶組合傾向於民生行業，料以餐飲行業為主，最快今年底開始進行預租工作。鄧智輝又指，圍方的「圍」字解作唯一中心點，而「方」字則希望讓公眾聯想與旗下另一旗艦商場九龍站圓方有關連。他又指，商場英文名字The Wai ，讀「圍」，希望大家可以廣東話的讀音發音。

左起為港鐵投資物業總經理龍子豪、港鐵物業及國際業務總監鄧智輝、港鐵投資物業總經理陳宛冰。

設1.3萬呎室內單車停車場 全港最大

港鐵投資物業總經理龍子豪表示，圍方為雙鐵交匯點，設有4層樓面，提供150個商戶，將設大型超市、餐飲及娛樂商戶。同時也會是全港最大、佔地1.3萬平方呎的室內單車停車場。至於車位數目為約430個。

龍氏又指出，商場各層均設有開放的中庭，2至4樓設有合共約8萬平方呎綠化休憩空間，位於商場2樓的主中庭，則預留約5,000平方呎的表演場地，舉辦展覽或表演活動。

圍方料為新界東第二大的商場，僅次於沙田的新城市廣場。

日出康城The LOHAS出租率90%

此外，港鐵其他商場方面，他指，快將開幕一周年的日出康城商場The LOHAS，目前出租率已達90%，新近開放溜冰場，預計未來出租率將升至100%。

至於黃竹坑站港島南岸商場，港鐵投資物業總經理陳宛冰表示，樓高5層的THE SOUTHSIDE ，料於2023年第三季開幕，提供約150個商戶，設230車位，場內將提供大型超市、戲院及設有表現場地。

被問及近月零售市況，鄧智輝認為，今年首數個月，整體經濟開始出現復甦，穩步上揚，預計下半年的表現會較上半年佳。過去一年，港鐵公司從未停止租金減免及援助，希望可協助中小企。他又認為，由於目前仍未通關，旅遊業未必能恢復，零售業仍需要依靠本地消費。