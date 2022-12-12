新地觀塘巧明街商業項目The Millennity落成　商場規模媲美APM

新地（0016）及載通國際控股（0062）合作發展、位於觀塘巧明街98號的大型綜合商業項目「The Millennity」已落成，新地指，項目已獲多家國際品牌及跨國企業預租。

十層商場佔地50萬呎 與APM相若

The Millennity由兩座大樓組成，各提供20層甲級寫字樓，總樓面約65萬平方呎，基座為10層大型商場，佔地約50萬平方呎，規模與APM相若。項目地庫4層停車場共設有近400個車位，當中配備電動汽車充電系統。

新鴻基地產代理總經理（寫字樓租務）盧經緯表示，The Millennity是配合起動九龍東計劃，為商業、綠化、休憩空間兼備的靈活新型商廈。

為提升營運效率及完善管理效能，新地投資超過2,000萬元為項目引進建築資訊模型（BIM），構建高精確度的立體幾何模型系統，將物業資訊數碼化。

此外，項目亦獲得美國領先能源與環境設計（LEED）及國際健康建築標準認證（WELL）最高級別的鉑金認證，以及香港綠色建築議會頒授的綠建環評（BEAM Plus）新建建築的鉑金認證。

項目前身為九巴車廠，由九巴於2009年以約9.8億元將其轉售予母公司載通，翌年新地以約4.9億元購入一半權益，至2016年8月新地再斥約43.05億元為項目完成補地價，當時每呎補地價約3,743元。項目位置鄰近港鐵觀塘站及牛頭角站，亦有行人天橋接駁至創紀之城六期。