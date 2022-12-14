代理寒冬｜施永青：減三成人手才達收支平衡　「白交租好過經營」

2022年樓市交投量創新低，地產代理行業亦步入寒冬，早前多家代理行先後宣布縮減人手及削減分行數目。中原集團創辦人施永青接受《香港01》訪問時表示，現在樓市交投量是高峰期的一半，收縮規模在所難免，「𠵱家唔縮一半，都起碼要縮三至四成，而且唔係話縮就縮到，要待（分行舖位）租約期滿先再傾減唔減租。」

施永青又指，若舖位業主肯減租三至五成才會考慮續租，不然分行不會續租。人手方面，施永青表示要減少三成才可以維持收支平衡，目前尚有「不合格」的員工未淘汰，未來執行或更嚴格。他續指，「如果（生意）蝕幅少過白交租，咪經營落去囉，但白交租都好過經營，因為燈油火蠟都係開支，損失仲大。」

明年首季再裁500名前線員工

施永青早前已透露，集團今年首十個月除了兩個月錄盈利，其餘月份均虧損。現時單計中原地產前線代理人數已由今年初約6,200人，自然流失約500人至目前約5,700人，減幅8%，分行數目亦已由年初約480間減少20間至現在約460間。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑今日亦表示，預計公司明年首季結束前需要再裁減前線員工約500人，期內分行數目料減至400間，即較現時再少60間。

參考地產代理監管局資料，截至今年11月30日全港持牌代理人數有41,239人，按月減少250人或跌0.6%，連跌三個月，創近十五個月新低。不過，由於期內物業成交宗數亦減少，競爭未有緩和，11月份平均每11名地產代理爭一張單。