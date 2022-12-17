業主轉軚買股票　天巒洋房2820萬沽　持貨12年帳蝕兩球｜直擊

蝕讓氣氛蔓延至豪宅市場，上水天巒一幢雙號屋業主，因有意將資金轉放股票市場，決定賣樓套現。持貨12年，是次轉手帳面仍蝕逾兩球離場。

美聯高級營業經理陳少枝表示，是次成交為上水天巒洛森大道雙號屋，實用面積1,806平方呎，另連1,340平方呎花園。 單位在2020年以3,180叫價放盤，但近日因有意改變投資組合，所以決定賣樓套現，將資金轉放股票市場。 單位新近獲本地客洽購，終以2,820萬元沽出，呎價15,615元。

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投資者擲2820萬買入收租

新買家為本地投資者，睇樓約三個月， 最終因睇好北部都會區發展潛力，以及該區洋房供應短缺，決定買入作投資。 陳少枝補充，目前該類型獨立屋月租約5.2萬元至5.6萬元，平均呎租為30元。據悉，原業主於2010年10月以3,031萬元購入自住，持貨12年，是次轉手帳面蝕約211萬元， 單位期內貶值近7%。

連同上述成交，上水天巒今年暫錄約10宗二手成交，當中4宗帳面需蝕讓，帳面蝕幅由1%至22%不等。當中蝕幅最勁為，參考屋苑策馬特大道雙號屋，面積約1798平方呎，今年1月份以2186.7萬元成交，損手約22%。