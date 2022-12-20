十大屋苑全年交投量創新低　樓價全線向下　康怡呎價勁跌25%

樓市交投量及樓價受移民潮、加息及疫情影響，導致今年樓市「價量齊跌」。中原地產統計的十大屋苑，全年買賣登記量不足3,000宗，創有紀錄以來新低，呎價更全線下滑，其中3個屋苑的跌幅達兩成以上，表現跑輸大市。

過去10年樓市已經受到不同辣招影響，交投量不斷萎縮。而受美國加息影響，本港樓市雪上加霜。據中原地產數據，截至12月20日，十大屋苑今年暫錄得2,583宗買賣登記，相比去年錄得的4,167宗，跌近四成。

映灣園交投勁挫50% 康怡花園不足200宗

當中以東涌映灣園跌幅最大，全年僅157宗成交，較去年316宗大跌50%：其次是鰂魚涌康怡花園，全年買賣不足200宗，低見142宗，按年跌45%，是今年交投量最少的藍籌屋苑。年內成交量最多的兩大屋苑，包括天水圍嘉湖山莊及沙田第一城，全年暫錄434及401宗登記，按年跌34%及22%。

太古城、康怡及黃埔呎價挫逾兩成

呎價方面，年內10個屋苑呎價均全線向下，除了鴨脷洲海怡半島跌9%外，其餘屋苑跌幅均達雙位數；鰂魚涌太古城、康怡花園及紅磡黃埔花園，跌幅更達兩成或以上，表現跑輸大市。相比中原城市領先指數CCL，今年以來累跌15%。

當中，中產地標之一的康怡花園，平均呎價由去年底17,913元，跌至本月13,479元，跌幅不但高達25%，其呎價更比將軍澳新都城及沙田第一城還要低，一反港島區向來貴過新界樓的常態。

港島東另一中產屋苑的太古城，全年錄262宗登記，按年跌逾四成，呎價亦由去年底20,351元，回落至本月15,901元，跌幅22%。黃埔花園本月平均呎價13,268元，相比去年均價16,639元，亦跌兩成。天水圍嘉湖山莊呎價更跌穿1萬元，低見9,634元，按年跌16%。

年內1000萬內成交佔78%

另一方面，由於樓價回落，令到可承造「財爺PLAN」的1,000萬元內成交比例有所上升。十大屋苑2022年共錄得2,015宗樓價1,000萬元或以下買賣登記，比例78%，較去年76%略為增加。

樓市現回暖訊號

不過，中原地產住宅部總裁陳永傑相信，樓市最差日子已過去，疫情對樓市的影響正日漸淡化，香港與內地通關亦指日可待，美國加息速度或放緩，形容2023年將會是樓市「復常之年」，全年樓價料升15%，而十大屋苑明年成交量有望重返2021年旺市水平、即逾3,000宗。

他續稱，踏入12月樓市氣氛明顯好轉，中原城市領先指數連跌9周後終回穩，豪宅更率先起動，近日一手市場連錄多宗大額成交，屬樓市回暖訊號之一。