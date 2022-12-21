啟德住宅地每呎地價6138元　重返八年前、中資搶貴前水平

地價隨樓價回落！鄰近港鐵宋皇臺站的啟德第2A區4號、5（B）號及10號住宅地，由長實（1113）以87.03億元奪得，每呎樓面地價僅約6,138元，較早前市場估值下限低約23%，更重返2014年的地皮呎價水平。



是次低市價約23%批出的啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤，地皮面積約21.4萬平方呎，最高可建面積141.8萬平方呎，為本季度規模最大之官地，每呎樓面地價僅約6,138元。此地價水平已重回2014年5月份、由會德豐奪得啟德第1H區3號地皮（現為OASIS KAI TAK）的水平。

長實以87億元奪得啟德發展區住宅地，每呎地價僅6,138元。（資料圖片）

北面停機坪首幅住宅地呎價5428元

翻查過去啟德區地皮成交紀錄，政府初期先推位於前北面停機坪一帶的住宅地皮，首幅住宅官地可追溯至2013年6月份，當時第1H區1號地皮及2號地皮，由中國海外（0688）分別各以22.7億元奪得，每呎地價5,428元及4,913元，即為已入伙的啟德1號 I、II ，亦是本港唯一一個港人港地項目。

及至2014年，啟德有4幅地皮成功批出，包括第1I區的1號、2號及3號地皮，先後以29.1億、29.3億及39.2億元批出予建灝集團、嘉華國際（0173）及保利置業（0119），每呎地價6,500元、5,330元及6,530元。同年又賣出啟德第1H區3號地皮，由會德豐以25.2億元投得，每呎樓面地價僅約6,101元。

海航2016年以每呎逾1.35萬元高價投得啟德住宅地，帶動區內地價上升。（圖為海航董事局主席陳峰／資料圖片）

海航2016年高價搶啟德地 每呎升至逾1.35萬

及後兩年多，啟德區一直未有住宅地皮推出，直至2016年底，海航在兩個月內以高價奪得第1K區3號地及1H區3號地，當時作價88.3億及54.1億元，每呎地價一下子升至1.35萬及1.36萬元。在中資「加持」下，兩年間啟德區住宅地皮的呎價大幅度倍升。

海航在2017年1月及3月再奪得第1L區1號及2號地皮，呎價約1.3萬至1.35萬元。惟經過一輪高價搶地後，該4幅用地其後全易手予本地發展商。

跑道區住宅地呎價1.18萬至1.96萬

而在2018年11月起至2021年2月份，政府開始推出啟德跑道區的地皮，政府先後推出共10幅，位於第4A、4B、4C及E區的跑道區住宅地皮，每呎樓面地價介乎11,842至19,636元，中奪標財團不乏由3至5間發展商合組的超級財團。