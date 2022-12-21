長實一年狂斥204億買地　全部低估值　趙國雄曾指港投資回報穩陣

臨近年底，長實（1113）最後衝次再奪啟德住宅地，為本財年規模最大的一幅住宅官地。今年地價隨樓價回落，長實亦密密吸納土地儲備，先後買入兩幅住宅官地，以及兩個市建局項目，合計涉額逾204.58億元，全部成交價均低於估值下限。



吳佳慶：相宜價錢投啟德大型地皮 感高興

地政總署今日（21日）公布，啟德第2A區4號、5（B）號及10號住宅地由長實（1113）以87.03億元奪得。以項目最高可建樓面141.7萬平方呎計，每呎樓面地價僅約6,138元，較早前市場估值下限低約23%之餘，每呎地價更重返啟德區八年前的水平，算是疫市下「執平貨」。

連長江實業執行董事吳佳慶亦指，對今次以相宜價錢投得啟德新區的大型地皮，感到非常高興，料可帶來非常理想回報。

年內斥逾71億攬兩個市建局項目

事實上，疫情下地價跟隨樓價回落，長實今年積極吸納土地儲備，年內豪斥逾204億元投地。先是今年3月份奪得市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目，成交價59.96億元，以項目總樓面約52.7萬平方呎計，每呎樓面地價約11,382元，略低於市場下限。

相隔九個月後，即本月中旬，長實再以11.61億元奪得第二個市建局項目，為西營盤皇后大道西／賢居里項目。以項目總樓面12.1萬元計，每呎樓面地價9.554元，較估值下限約1,03萬元低約7.2％。

10月份46億奪屯門限呎地

此外，長實亦有攻官地市場，今年10月份以46.01億元投得屯門大欖限呎住宅地，以最高樓面130.7萬平方呎計，每呎樓面地價約3,522元，較估值下限低約4.8%，預計投資額逾130億元。此用地今年4月底曾經流標。

綜合長實年內投得的4幅用地，合計涉額逾204.58億元。回看長實的投地往績，早在2011年長實曾斥約220億元投得6幅地皮，惟其後十年投地規模及次數大減，更被指是「撤資」。直至近兩年，集團狀態回勇，先後投得多幅官地，包括2020年以49.5億元投得觀塘安達臣道、涉「首置上車盤」的住宅地。

沽波老道豪宅套現近208億

事實上，長實集團執行董事趙國雄今年中接受《香港01》訪問時曾表示，「有段時間有人話李嘉誠撤資，其實唔係走，而係認為外面投資機會多、賺取回報更高，咁咪外面投資囉。而家外面風浪大，又打仗、又通漲，見香港投資回報穩陣啲，咪返嚟香港。」

與此同時，集團亦有沽出部分港物業，如今年9月份沽出半山豪宅21 BORRETT ROAD餘下全數單位，套現近208億元，由新加坡基金華瑞資本接貨。單計此套現金額，已相當於上述4幅用地的地價。