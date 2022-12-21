長實87億再奪啟德住宅地　每呎地價僅6138元　低市場下限23%

鄰近港鐵宋皇臺站、估值超過百億元的啟德發展區住宅地，於上周五截標。地政總署公布，地皮由長實（1113）奪得，成交價87.03億元。以項目最高可建面積141.7萬平方呎計算，每呎樓面地價僅約6,138元，較早前市場估值下限低約23%。



上述用地截標之前，市場就此估值介乎約113億至146億元，每呎樓面地價約8,000元至1.03萬元。而今年9月份地皮的估值更達145億至193億元，反映短短四個月地價大幅「縮水」。而本財年只有兩幅住宅地有力問鼎「百億地王」，現其中一幅已跌穿百億元水平。



地皮分開3個地段，每個地段均設樓面限制。（地政總署圖則）

上周五截標 料一份標書不獲接納

上述為啟德住宅地位於啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤，鄰近港鐵宋皇臺站，地皮面積約21.4萬平方呎，最高可建面積141.8萬平方呎，為本季度規模最大之官地。

地皮上周五截標當日，現場有7家財團遞交標書，不過地政總署之後公布，僅接獲6份標書。當日到場入標財團包括長實（1113）、恒地（0012）、南豐﹑新地（0016）、會德豐、「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際。信置（0083）則夥嘉華國際（0173）及鷹君（0041）合組財團入標。

據今日地政總署公布，落選標書中未有包括新地。

設地下商店街連接港鐵宋皇臺站

上述用地指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，不包括將由買方按照賣地條件所興建的兩所安老院舍暨日間護理單位、家長／親屬資源中心和留宿幼兒中心的政府地方的樓面面積。

由於地皮分開3個部分，每個地段均設樓面限制，難以興建大型基座會所及相連座數。不過該項目將設地下商店街並連接港鐵宋皇臺站。項目發展期止於2029年9月30日。

長實去年102億奪跑道區最後一幅住宅地

上述地皮前身屬商業地，曾在2020年中推出招標，惟接獲4份標書後，最終流標收場。及後政府決定把部分啟德商業用地改劃作住宅發展，上述為其中一幅成功改劃之用地，當時料可提供約1,750伙。綜合市場估計，地皮的估值約113億至近146億元，每呎樓面地價約8,000元至1.03萬元。

參考啟德發展區上一幅批出的住宅地，同樣由長實奪得，為啟德第4E區2號地盤，在2021年2月由長實以102.8億元奪得，當時每呎地價為15,861元。該幅地皮為啟德跑道區最後一幅住宅地，位於前排位置、享維港景。