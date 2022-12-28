代理：樓價勢創沙士以來最長跌浪　料明年次季方重拾升軌

差估署今日（28日）公布，11月份私人住宅樓價指數報339.4點，按月跌3.33%，連跌六個月、兼創自2008年12月以來的168個月、即十四年最大單月跌幅。今年首十一個月樓價累跌13.84%，比起去年9月份的歷史高位398.1點，更累跌14.75%。

勢創03年沙士以來最長跌浪

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續回落，料12月份再跌後，最壞時刻料將結束，隨著通關將至，明年初樓市經橫行整固後，次季有望重拾升軌。

陳海潮指，11月份差估署樓價指數已跌至2017年8月以來的64個月、即逾五年新低；而連跌六個月，亦分別平了2015/16年及2008年當年兩次跌浪連跌六個月的紀錄，估計連同12月份的跌勢，2022年樓價將連跌七個月，勢創2002/03年沙士以來最長的跌浪。

料12月樓價再跌2.5% 全年跌16%

11月份指數跌幅擴大，主要反映10月中旬至11月上旬期間的實際市況，當時《施政報告》沒有「減辣」，加上香港第二次加息幅度擴大至四分一厘，令樓價進一步下跌。11月下旬，疫情升溫，加上市場憂慮息口持續上升，均未能抵銷陸續放寬的防疫限制。陳海潮料，下次公布的12月份樓價指數將再錄約2.5%的跌幅，即全年樓價料累跌達16%，終止過去連續十三年（2009至2021年）的升浪。

展望明年市況，陳海潮指，雖然近期本港及內地疫情均有升溫，惟國家宣布明年1月8日起大幅放寬檢疫限制，並重新容許人員往返海內外，相信短期內香港與內地可實現大規模通關，踏上復常之路。受通關消息刺激，料明年首季樓市可望橫行整固，而當經濟明顯有起色，內地資金重投本地樓市後，樓價料在第一季尾至第二季重踏升軌。

中原陳永傑料12月樓價跌幅會明顯收窄。

11月一手成交僅371宗、七個月新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月樓市充斥負面消息，美國年內第6次加息，累積加幅達3.75厘，加上當時中港兩地通關未有消息，國內疫情又再度爆發，令11月樓市交投表現遜色，11月一手住宅登記僅錄371宗，按月跌46.8%，創七個月新低；二手住宅登記亦僅錄2159宗，創三十四個月新低，可見樓市當刻正處於最壞時刻。

陳永傑指，踏入12月，樓市迎來新轉機，多個利好消息相繼出現，首先是中港兩地通關有期，相信樓市正踏上復常之路，加上美國加息放緩，買家入市心態轉強，紛紛加快入市步伐，剛過去的聖誕四日長假期，十大屋苑錄約32宗成交，創2010年後聖誕長假期成交新高，樓價有望成功尋底。

他預料，差估署12月份樓價指數仍會錄得跌幅，但跌幅會明顯收窄，相信2023年全年樓價於谷底反彈15%。