投資者475萬沽屯門御半山一房　帳蝕142萬｜單位直擊

有投資者大幅蝕讓沽貨離場。入伙不足三年的屯門御半山一伙一房單位，新近以475萬元沽出，較三年半前買入價蝕約142萬元，貶值23%。

中原地產分行經理陳家富表示，上述成交為御半山2A座中層D室，實用面積386平方呎，一房連儲物房間隔，業主一手買入單位作投資用途，見樓市稍有回暖跡象，趁機沽貨套現，原本叫價485萬元，經議價後終以475萬元沽出，呎價12,306元。新買家為上車客。

↓↓御半山成交單位相片↓↓

三年前617萬買入 呎價近1.6萬

原業主於2019年7月以617.27萬元一手買入單位，當時成交呎價高達15,991元，持貨至今三年多，現帳面蝕讓142.27萬元或23%，不過期內有租金收入，每月收租約1.3萬元，相信可抵銷部分蝕幅。陳家富又表示，受中港兩地即將全面通關消息刺激，市場氣氛逐步回升，不少業主趁機出貨。

參考今年7月份同區推出的新盤、鄰近兆康欣寶路8號NOVO LAND 1A期，當時推出首張價單165伙，折實平均呎價為13,188元，上述御半山的一房成交呎價12,306元，比NOVO LAND首批均價再低6.7%。