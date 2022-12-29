中原：山頂南區全年僅75宗成交　料明年樓價5％至10%波幅

中原地產今日（29日）發表「山頂南區2022年全年市場總結及2023年首季展望」，並指隨着疫情平穩，取消社交距離措施，以及明年初有望通關，加上美國加息估計近見頂，買家恢復入市信心。中原地產高級資深營業董事何兆棠預料，2023年山頂南區分層單位成交量料增50%，洋房成交量亦估有30%增長，樓價或有5％至10%波幅。

來年南區多個豪宅新盤登場 料交投增2倍

一手方面，何兆棠指，建灝地產赤柱ONE STANLEY明年第一季登場、會德豐山頂種植道1號別墅、龍光集團及合景泰富的鴨脷洲凱玥亦將陸續推出，還有港島南岸黃竹坑地鐵上蓋第三、四期，預料一手交投量增加兩倍，樓價水平持平。

中原地產高級資深營業董事何兆棠（左）、中原測量師行執行董事張競達

租賃市場方面，今年10萬元以內租賃成交保持平穩，買家「轉買為租」需求增加。20萬元以上租賃成交對象主要為國內客，10萬元至20萬元租賃成交比較受壓，主要受外資公司撤離香港、部份公司倒閉及縮緊開支影響，流失了部份目標租客。他預料，來年租賃成交量平穩，視乎單位配套及裝修程度，租金估計波幅5％至10%。

同時，他又指，政府早前寬免海外人才來港置業的印花稅，長遠對香港經濟有利，建議政府「減辣」，包括將雙倍印花稅（DSD）由15%調整至8.5%，有助釋放二手市場購買力。

全年山頂南區一手成交僅6宗

回顧2022年山頂南區的一、二成交，一手成交錄得6宗，創2015年有紀錄以來新低，較2021年的22宗大幅下跌72.7%，成交金額約23.6億元，較2021年76.64億元大跌69.2%。

至於二手豪宅則錄69宗買賣，較2021年的178宗大跌61.2%，創2011年有紀錄以來新低。成交當中，分層單位佔45宗，洋房佔22宗，屋地佔2宗。至於金額方面，2022年山頂南區二手成交金額共涉資84.21億元，較2021年之184.4億元跌54.3%，當中分層單位總成交金額為33.72億元，洋房39.19億元，屋地11.3億元。

山頂豪宅Mount Nicholson。（余俊亮攝）

山頂南區一、二成交按年跌62.5%

總計今年山頂南區一、二手僅錄得75宗成交，成交金額107.81億元，成交宗數較去年200宗下跌62.5%，創2015年有紀錄以來新低，成交金額亦較去年261.04億元下跌58.7%。總括而言，2022年山頂南區一手及二手成交價、量齊跌。

另外，2022年只錄得21宗逾億元的成交，宗數較去年大幅下跌47.5%，乃過往六年新低，逾億元成交總金額只有58.77億元，為過往九年新低。租賃市場方面，山頂南區今年錄租賃429宗，按年下跌24.3%，總成交金額0.4763億元、跌28.6%。