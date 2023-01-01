美聯：2022年二手住宅註冊量創1996年有紀錄以來新低

受疫情、息口趨升等負面因素影響下，2022年二手住宅交投劇減。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2022年截至12月29日止，全港二手住宅註冊量共錄36,825宗，較2021年全年60,332宗減少約39%，估計2022年全年最終錄約37,000宗，將創自1996年有紀錄以來的二十七年新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，中港將全面通關，利好本港經濟，而且息口預期見頂，估計2023年二手住宅註冊量將會回升。

逾2000萬元二手交投勁挫51%

各類金額二手住宅註冊量均按年下挫，若以金額劃分，當中1,000萬元或以下宗數錄30,571宗，按年減少約39%；至於逾1,000萬至2,000萬元則錄5,109宗，按年跌約35.1%；反觀，未受任何放寬按保的逾2,000萬元個案則錄1,145宗，按年大減約51%，而此類銀碼較大的業主持貨力相對較強，不急於沽貨，因此交投跌幅相對明顯。

若以2022年二手住宅註冊量最多的10個屋苑計算，全數屋苑的成交宗數均低於2021年全年，其中以海怡半島跌幅最大，2022年截至12月29日止錄216宗，按年下跌約45.2%；而愉景灣、麗港城、維景灣畔、太古城及新都城亦錄得超過四成的按年宗數跌幅。

至於年內交投首三位分別是嘉湖山莊、沙田第一城及美孚新邨，此三個屋苑的按年跌幅均少於大市，其中，嘉湖山莊錄得445宗，雖然註冊量較2021年減少約32.8%，但仍然居首位；沙田第一城及美孚新邨分別錄414宗及316宗註冊，按年分別減少約19.5%及約30.2%，另一個跌幅略低於大市的屋苑為黃埔花園，按年減少約37.2%。