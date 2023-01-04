父母先斬後奏　追價13萬搶購買新葵芳花園助愛兒上車｜單位直擊

踏入新一年，在通關消息下，樓市氣氛稍為轉活。有「廿四孝父母」因心急協助兒子上車，不惜追價13萬至以573萬元購入新葵芳花園一個兩房單位，更即場付兩萬誠意金，事後才通知兒子睇樓及簽約。



追價13萬成事 即場付兩萬誠意金

中原地產資深分區營業經理許偉業表示，新買家為一對「廿四孝父母」， 見近期通關在即，樓市乍現小陽春，打算加快幫愛兒上車，不惜先斬後奏，在傾妥價錢後才通知兒子睇樓及簽約。

據了解，這對「廿四孝父母」一口氣參觀了10個新葵芳花園的放盤，且間間還價，直至物色到心儀單位,，該單位原叫價630萬元，父母即時還價至560萬元，並相約業主晚上見面洽談。

↓↓新葵芳花園成交單位相片↓↓

傾妥後才通知兒子睇樓及簽約

惟當時業主表明單位不能以560萬元售出，更透露已有朋友出價575萬元，翌日落實交易，父母見狀即時追加13萬至573萬元，並即場付兩萬元誠意金，及「飛的」回家取16萬元細訂支票，在傾妥後才通知兒子睇樓及簽約。

該對父母成功購入的單位，為新葵芳花園A座高層02室，實用面積415平方呎，屬兩房間隔，成交價573萬元，呎價13,807元，此成交價較銀行估價650萬元低77萬元或12%。從相片可見，單位有簡單裝修。

而原業主於2000年12月142萬買入上址，持貨逾二十二年，是次轉手帳面大幅獲利431萬元，升值3.3倍。代理又指，新葵芳花園短短三日已連錄兩宗成交。