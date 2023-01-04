準新人先被截糊、再遇反價　急擲640萬購綠楊新邨　恐抬錢上會？

通關在即，二手樓市氣氛稍為轉活。一對年輕準新人因擔心農曆新年後樓價會回升，決定提早入市，原洽購一個心儀單位卻被截糊，隨即轉投荃灣綠楊新邨一個兩房戶，擬作新婚愛巢，卻又遇上業主反價。



叫價638萬突提高至648萬

中原地產高級分區營業經理王壹鳴表示，是次成交為綠楊新邨A座高層6室，實用面積445平方呎，屬兩房間隔，裝修企理，望開掦市景。業主去年中以720萬元放盤，及後四度減價至638萬元求售。

至近日業主見市況稍轉好，單位開始獲洽詢，當遇到年輕準新人洽購時，業主即場反價10萬至648萬元。經雙方議價後，最終各讓一步，單位以640萬元成交，呎價14,382元。

荃灣綠楊新邨一伙兩房放盤，臨場反價10萬元，終獲年輕準新人以640萬元購入。

個別銀行「估唔足價」 近期少見

王壹鳴續指，是次新買家為一對年輕準新人，原部署農曆新年後入市，但留意到近期樓市有轉旺跡象，部份放盤迅速被吸納，擔心過年後樓價會回升，遂改變計劃提早入市。二人前一天原洽購一伙心儀單位，卻被截糊，故隨即轉投上址並迅速拍板入市。

參考個別銀行就上址的網上估價，中銀為593萬元，恒生為632萬元，新成交價較估價略高約1%至最多8%，屬近期少有高於銀行估價的成交，未知新買家會否需要「抬錢上會」。

原業主則於2010年6月以260萬元買入上址，持貨至今十二年，現帳面獲利380萬元，單位期內升值1.5倍。代理指，綠楊新邨元旦假期連錄4宗二手成交，部分平盤已被吸納。