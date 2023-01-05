羅守弘1.17億沽西營盤逾萬呎巨舖　投資者紀寶接貨

民生區錄得大額舖位成交個案，由裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的長子羅守弘持有的西營盤逾萬呎老人院舖位，新近以1.17億元沽出，接貨新買家為資深投資者紀明寶（又稱紀寶）。



上述舖位為西營盤干諾道西162至164號昌寧大廈地下1至6號舖及一樓A及B號舖，地舖面積約6,000平方呎，一樓面積同樣約6,000平方呎，合共約1.2萬平方呎，在12月9日以1.17億元易手，成交呎價約9,750元。新買家則為資深投資者紀明寶及葛亞娃。

舖位原業主為羅守弘，早於2003年至2008年分階段買入該舖位，總買入價為約4,450萬元，以最新成交價計算，帳面升值約7,200萬元或1.6倍。舖位現經營文化村安老院，為羅守弘旗下生意。

紀寶頻頻沽貨 去年5億沽一籃子商廈

參考紀明寶近年不時大手沽貨，如2022年5月份以約5億元沽出尖沙咀銀座式商廈國際商業信貸銀行大廈一籃子物業，涉及1至2樓、5至6樓、8樓、10樓及15樓，成交呎價約1.3萬元。2021年底，他又以約8,000萬元沽出土瓜灣北帝街21至25號匯川大廈地下A至J舖、地庫及一樓全層，物業面積約8,220平方呎，呎價約9,732元。