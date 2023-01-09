中港通關、農曆新年在即　代理：料1月整體商舖空置現改善

12月份五大核心區商舖空置率走勢各異，當中以灣仔區表現較好，12月份空置率錄約12.87%，比11月份減低0.45個百分點。不過，旺角區空置率卻急升，由11月份約8.67%增加0.24個百分點，至最新約8.91%。



中原（工商舖）認為，本港放寬多項防疫限制，中港通關終於落實於1月8日實施，預料內地旅客訪港會刺激香港零售及餐飲市道，增加租戶開舖信心。同時，今年農曆新年為1月22日，租客勢必預早部署進駐心儀地段，尤其預測應節行業會加緊租舖步伐，預料1月份商舖空置率會見改善。

銅鑼灣最新舖位空置率約5.77%，為五區之中情況較好。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，統計12月五大核心消費區商舖空置率走勢各異，其中灣仔區月內商舖空置情況改善，由11月份約13.32%減低至最新約12.87%，回落0.45個百分點；對比2021年同期更減少1.30個百分點。

另外兩個港島核心區空置率則按月輕微上升，中環區12月份商舖空置率為12.90%，比11月份多出0.03個百分點，按年則回落1.36個百分點；銅鑼灣最新舖位空置率約5.77%，按月遞增0.06個百分點，對比去年同期亦多出0.82個百分點。雖然數字上升，但銅鑼灣繼續為五區之中空置情況較好的一區。

灣仔道舖位丟空半年 獲餐飲業4.08萬承租

黃偉基稱，餐飲行業為舖位租務市場主力，他指如灣仔道177至179號地下7-11 Unit H號舖，丟空超過半年，新近終獲租客進駐，面積約411平方呎，獲餐飲租客以每月約4.08萬元租用。翻查資料，舖位前租客為麵店，舊月租約3.2萬元，原本租期至2023年中，惟去年中提早遷出，今次新租租金比舊租金增加約27%。

旺角區商舖空置率急升，由11月份約8.67%增加0.24個百分點，至最新約8.91%。

旺角舖位空置率急升0.24個百分點

他續稱，兩大九龍核心區表現平平，尖沙咀區12月份商舖空置率為10.76%，比上月略微減低0.01個百分點。至於旺角區就見急升，由11月份約8.67%增加0.24個百分點，至最新約8.91%，相信由於港島區如銅鑼灣及中環，有不少舖位租金回落至優惠水平，吸引部分租戶趁機轉投港島黃金地區，九龍核心區商舖吸引力降低，空置率向上。

黃偉基認為，港府取消多項防疫限制，中港兩地更於1月8日起首階段通關，將有助加強人流來往，推動本港零售及餐飲市道，有利商舖市場前景。加上新年檔期向來為傳統消費旺季，預料應節行業如利是封、年花等會加緊物色心儀舖位開業，預測1月份商舖空置情況有望改善。