愉景新城三房叫價880萬　獲3客同日洽購　家庭客靠一招取勝｜多相

通關消息下，樓市氣氛稍為回暖，有買家怕「愈遲買愈貴」。荃灣愉景新城一伙三房園景單位，下調叫價後即獲三組買家同日洽購，三組買家均沒有還價，單位終由換樓客以「一招」奪得心頭好。



美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為愉景新城5座中層A室，實用面積約659平方呎，屬三房間隔，外望內園景，擁基本裝修。業主在去年10月以980萬元放盤，及後因應市況減價100萬至880萬元，即獲三組買家在同日參觀單位並洽購，三組買家也沒有還價。

↓↓愉景新城成交單位↓↓

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最終，業主選擇將單位以880萬元售予肯最短時間成交的買家，呎價13,354元，據知成交期為兩個半月。而成功購入單位的買家為家庭換樓客，擔心樓價上升「愈遲買愈貴」，故不還價下入市。

參考同座的極低層A室，面積、開則與上址相若，2021年中曾以999.9萬元成交，呎價為15,713元，上述成交單位較之平近120萬元。近期愉景新城呎數600餘平方呎的三房單位，成交價介乎850萬至880萬元不等，按目前市況計，上址叫價不算「極筍」，但仍獲多客洽購。

至於原業主於2010年8月以440萬元買入上述單位，持貨逾十二年，現帳面賺約440萬元，單位期內升值1倍。