通關｜4組客洽購迎海三房海景戶　業主反價19萬沽貨　仍需蝕使費

中港通關，本地樓市略為回暖。馬鞍山迎海一伙三房戶減價後，即吸引4組準買家洽購，業主以通關為由，趁機反價19萬元，單位終以1,319萬元沽出，不過仍需蝕使費。



中原地產資深區域營業經理張義強表示， 是次成交為馬鞍山迎海1期5座高層D室，實用面積799平方呎，屬三房連套房連工人房，望海景。業主去年11月以1,329萬元放盤，12月減價29萬至1,300萬元。至本月初，單位吸引4組準買家還價洽購，業主以通關及睇好樓市發展為由，反價19萬元，獲其中一組準買家追價承接，單位以1,319萬元沽出，呎價16,508元。

馬鞍山迎海鄰近港鐵烏溪沙站。（資料圖片）

反價19萬沽出 帳面僅獲利1%

張義強指，新買家為換樓客，本身居於沙田區，因睇中單位屬「鳳凰樓層」、質素較高，加上當時有另一組買家出價亦符合業主心目中價錢，為取得「心頭好」，遂追價19萬元買入單位自用。 參考同類型實用面積相若的三房、同景觀單位，本月初以1,330萬元成交，呎價為16,069元。

據悉，原業主於2018年以1,305萬元購入上述單位，持貨近五年，是次轉手帳面僅獲利約14萬元，單位期內升值約1%，料扣除佣金、稅項後，實際需要微蝕離場，亦即反價幅度僅夠賣家支付部分的雜費開支。