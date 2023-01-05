赤柱環角道豪宅地明截標　估值4個月腰斬一半　下限僅52.8億

赤柱環角道豪宅地皮將於周五（1月6日）中午截標，惟近月賣地市場轉淡，陸續有測量師下調環角道豪宅地的估值。綜合市場最新資訊，地皮每呎樓面地價料介乎約1.1萬至2萬元，估值約52.8億至96億元，較去年9月份、即四個月前政府公布賣地計劃時的估值119億至206億元，大幅回落53%至56%。



每呎地價低至1.1萬 最多削19%

近月多幅地皮以低於市場估值下限價批出，多名測量師紛紛下調環角道豪宅地皮的估算。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚上月中率先下調環角道地皮的估值，至每呎僅約1.1萬元，估值低至52.8億元，屬市場下限水平。此外，中原測量師行執行董事張競達在上月底亦削減該地估值，每呎樓面地價由約1.6萬元大幅降低至1.3萬元，減幅高達約19%。

四個月前估值119億至206億

去年9月份，政府公布賣地計劃時，市場預計上述赤柱環角道地皮的每呎樓面地價約2.5萬至4.3萬元，即估值高達119億至206億元。不過，及後樓市出現回落，去年11月份估值已下調35%至每呎1.63萬元，估值下限為約78億元。

據最新市場估值，赤柱環角道地皮的每呎樓面地價介乎1.1萬至2萬元，估值約52.8億至96億元。

料混合式發展 建分層豪宅、少量洋房

美聯測量師行董事林子彬表示，項目位處傳統豪宅地段，發展規模較大，為區內罕見，料受中大型發展商或財團垂青，惟投資額較高，估計出價偏向審慎，若以每呎樓面地價約1.4萬元計算，林子彬指其估值約67.23億元。

他又指，項目鄰近赤柱中心區及購物商場，交通方便，估計項目將以混合式發展，並以分層豪宅中大型單位為主，景觀較佳的東南方或有機會興建少量洋房或特色戶。

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原為綠化地 早前向城規會申請改劃住宅

明日截標的赤柱環角道住宅地，為鄉郊建屋地段第1204號，地盤面積約為257,264平方呎，指定作私人住宅用途。最高可建樓面面積約480,245平方呎。樓面面積並不包括將由買方按照賣地條件所興建的安老院舍政府物業。

翻查資料，上述招標地皮原為綠化地，於2021年9月向城規會申請改劃作住宅（乙類）用途。當時發展方案資料顯示，該項目地積比率約1.84倍，落成後總樓面約48萬平方呎，提供約637伙，預計容納人口約1,826名，同時設有一個提供150個宿位的安老院舍，面積約45,317平方呎。