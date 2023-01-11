「神奇小子」黃海明劈價20%　拆售黃竹坑甲廈車位貨尾

有「神奇小子」之稱的舖壇資深投資者黃海明，去年11月推出拆售黃竹坑甲廈環匯廣場一籃子私家車車位及電單車車位，不過相隔約一個半月，該批車位大劈價約四成重新推售，私家車車位售價低至148萬元。

中原地產表示，是次出售環匯廣場車位，其中18個車位位於1樓、2樓及3樓，售價介乎148萬元至220萬元，市值租金約6,500元。是次售價相對於2022年年底出售的環匯廣場同類車位吸引，普遍有約15%至20%的折讓，個別車位則有約40%折讓。

此外，該廈同時有8個電單車車位推出，售價由30萬至38萬元，更可低至「零首期」入市，料可吸引用家、跨國企業租客及收租投資者。相關「零首期」指買方仍須先行支付臨時訂金，其後買方可向賣方指定的財務機構，申請「零首期計劃」首期貸款，當成功批出貨款後，會經由律師樓退回臨時訂金。

去年11月私家車位售價183萬至259萬

資料顯示，黃海明去年7月份夥拍其他投資者以4,920萬元買入上述環匯廣場一籃子私家車車位及電單車車位，該批車位平均買入價約140萬至150萬元。

該批車位在去年11月已推出市場拆售。當時涉及拆售32個私家車車位和10個電單車車位，分布在環匯廣場1樓、2樓、3樓、5樓。其中，私家車車位售價介乎183萬至259萬元；電單車車位售價則劃一為30萬元。

黃竹坑環匯廣場為恒地及協成行共同發展的甲廈項目，於2013年入伙，樓高36層，總樓面約30.6萬平方呎。