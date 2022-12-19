市場驚爆120個車位淪銀主盤　7200萬求售　原由羅珠雄持有

住宅銀主盤數量不斷上升，且蔓延至車位市場。市場新近爆出一批為數過百個的車位淪為銀主物業，並推出市場放售，意向價合共約7,200萬元，平均每個車位叫價60萬元，為近年本港最大宗車位銀主放售個案。據知，該批車位由資深投資者羅珠雄持有。《香港01》就此向羅珠雄查詢，惟未獲回覆。



聚龍居97個車位淪銀主 佔屋苑一成供應

上述120個車位集中於新界區，包括大圍聚龍居97個車位，分布在停車場2樓，意向價合共5,820萬元，平均每個車位叫價60萬元。此批車位數量已佔去聚龍居整個屋苑960個車位的約一成供應。

至於另一批23個車位則位於火炭碧霞花園，分布在停車場地庫、一樓及二樓，意向價共約1,380萬元，平均每個車位同樣叫價60萬元。碧霞花園整個屋苑提供445個車位。資料顯示，上述兩批車位在2019年12月曾向大型銀行承做按揭，惟未知實際貸款金額。

但值得留意，聚龍居提供640個住宅單位，車位數量卻多達960個，比例為1.5；至於碧霞花園提供208伙，車位數量多達445個，基本上每名住戶可享有兩車位。以碧霞花園早前車位月租約1,500元計，回報約3厘。

翻查近年成交紀錄，聚龍居2樓近一年的車位成交價介乎46萬至90萬元；至於碧霞花園最近一年車位成交主要位置地庫，成交價介乎40萬至68萬元。

投資者羅珠雄名下物業先後淪銀主

資料顯示，上述兩批銀主盤車位分別由DRAMSTAR COMPANY LIMITED及VIEW TECH INTERNATIONAL LIMITED持有，兩間公司的董事均為資深投資者羅珠雄。

事實上，近年羅珠雄有不少物業淪為銀主盤被推出放售，如11月份其持有的觀塘一籃子工廈物業淪為銀主盤，叫價高達約1.58億元，包括鴻圖道60號鴻福工廠大廈地廠、1樓B室、偉業街221號美德工業大廈6樓D室及成業街16號怡生工業中心G座1樓10室。

此外，10月份原由羅珠雄持有的西貢歡泰花園單號洋房也成為銀主盤，被推出市場以3,600萬元放售。市場有傳羅珠雄因炒賣股票失利，致不少物業淪為銀主被接收。