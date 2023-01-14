外母「出錢出力」資助換樓　新手父母擲800萬買青衣兩房｜多圖

二手市場轉活，青衣盈翠半島一伙中層兩房以800萬元沽出， 獲一對年輕新手父母接貨。據知， 該對年輕夫婦更獲女方母親「出錢出力」幫助換樓，及照顧小朋友，決定沽出舊居，搬入青衣住近家人。

中原地產高級資深分區營業經理黃俊傑表示，是次成交為青衣盈翠半島2座中層G室成交，實用面積520平方呎，屬兩房間隔。原業主有意沽貨後搬回將軍澳與家人同住，單位約半年前以880萬元叫價放盤，於去年11月減價至828萬元，獲買家洽購。 單位終以800萬元沽出，呎價15,385元，屬於市場價成交。

↓↓盈翠半島成交單位直撃↓↓

外母主動資助換樓、幫手湊孫

黃俊傑續指，新買家為一對年輕新手父母，育有一個一歲半的小朋友，原本一家三口居住外區，但由於女方母親希望兩人可以搬入青衣住近家人，同時可以幫忙照顧孫兒，主動提出資助換樓，協助一家三口搬回青衣。

據悉，當時女方母親陪同睇樓， 更表示「你地（買家）差幾多錢啊， 阿媽有啊， 你地拎住去先」。結果，該對年輕新手父母在得到女方母親支持後，決定賣出舊居拍板入市上述盈翠半島兩房

較估價略高1至3%

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為786萬元，而恒生估價則為778萬元。即最新成交價較估價高出1%至3%。原業主則於2002年8月以195萬元購入單位，持貨逾20年，是次轉手帳面獲利605萬元，單位期內升值約3.1倍。