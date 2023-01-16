將軍澳凶宅同層戶　累劈140萬仍屬市價沽　業主勁賺1.8倍

將軍澳居屋彩明苑過去三日連沽4伙綠表單位，新近錄得一宗凶宅同層戶成交，單位放盤近五個月、累劈140萬至未補地價540萬元易手，仍屬市價。



據市場消息指，該彩明苑F座中層單位，實用面積為650平方呎，座向正西，外望樓景。單位去年8月開始放盤，初時叫價680萬元，及後因應市況先後五度調整叫價至562萬元。

單位放盤近五個月後，終累減140萬至未補地價540萬元沽出，成交呎價8,308元，減幅達兩成，仍屬市價。據了解，上址同層另一單位於2020年曾發生墮樓事故。

將軍澳彩明苑共有6座，提供1920伙，樓齡約22年。

再參考同呎數及開則單位，對上一宗成交為C座低層06室，實用面積為650平方呎，去年1月份以522萬元沽出，呎價8,031元，即上述凶宅同層戶造價回升約18萬或3%。

至於單位原業主於2010年9月以189.27萬元（未補地價）買入單位，持貨至今逾十二年，現轉手帳面獲利近351萬元，單位期內升值1.85倍。

據代理指，目前彩明苑約有50個綠表放盤，當中入場單位為F座高層04室，實用面積506平方呎，叫價460萬元；另三房入場單位為E座低層06室，實用面積650平方呎，叫價535萬元。