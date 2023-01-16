將軍澳上半月交投逼近200宗　帝景灣兩房930萬易手

將軍澳區1月上半月累錄約197宗成交，對比上月同期161宗增加22%，中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，農曆新年前，區內交投續升溫。



區內新近錄得一宗帝景灣交投，單位為5座中高層D室，實用面積540平方呎，採兩房間隔，單位座向西方，擁開揚內園景，剛以930萬元易手，成交呎價17,222元。據了解，原業主於2015年7月以717萬元購入上址，持貨七年半，現轉手帳面最終獲利213萬元離場，單位期內升值三成。

將軍澳區1月上半月累錄約197宗成交。

將軍澳廣場兩房 較半年前賣平50萬

此外，將軍澳廣場亦錄得一宗成交，利嘉閣地產分區經理蔡庭勇指，該6座中層E室，實用面積約429平方呎，採兩房間隔，外望開揚山景，以648萬元易手，比半年前造價平約50萬元，成交呎價15,105元。

參考去年8月份同座向、同呎數的中低層單位，成交價為700萬元。

蔡氏指，買家一直心儀將軍澳廣場，見近月樓價回軟，計好供樓成本及按揭後，即決定購入單位，至於原業主2009年以247.8萬元購入物業，持貨約十三年，現轉手帳面賺逾400萬，升值約1.6倍。將軍澳廣場現時約有70個二手放盤，入場費由648萬元起。