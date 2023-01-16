姜濤買樓｜MIRROR Jeremy購綠置居率先當業主　Jer參觀錦上路新盤

姜濤成功上車！人氣男子組合MIRROR成員姜濤，新近以1,800萬元買入西環私樓維壹一個海景兩房單位，晉身業主。回望他2021年曾表示，2022年的願望是早日買樓，沒想到2023年初即達成願望。縱觀MIRROR其他成員同對買樓置業感興趣，其中李駿傑（Jeremy）前年便率先入市上車。



回看MIRROR其他成員，位位年輕且「吸金力」強，同時對買樓置業均甚感興趣，其中，近日「單飛」發展的李駿傑（Jeremy）早在2021年已入市，購入港鐵鑽石山站上蓋綠置居項目啟鑽苑一伙面積約400平方呎的單位。Jeremy曾指單位是與家人同住，不是「Full Pay」入市，更謂日後要努力工作供樓。

Jer曾指香港好多人夢想係買樓

至於另一MIRROR成員柳應廷（Jer）亦於去年4月份，親身到錦上路站新盤柏瓏 I 的售樓處參觀示範單位，最終未有入市，當時Jer接受傳媒訪問時指，「香港好多人夢想係買樓，我都係一個小小嘅香港人。」Jer又笑指自己「財力方面仲好有問題」，心目中的Dream House為獨立屋，原因是可以有多些私隱。