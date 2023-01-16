姜濤買樓｜擲1800萬買西環維壹　同廈業主有謝霆鋒、容祖兒

男子組合MIRROR成員姜濤，新近以約1,800萬元購入西環維壹中層兩房單位。此幢獲姜濤垂青的單幢豪宅，由英皇地產（0163）發展，業主粒粒皆星，包括一眾英皇藝人如謝霆鋒、容祖兒及阿嬌（鍾欣桐）等。



西環維壹所在位置德輔道西458號，前身為一於1957年建成的七層高唐樓及工廈，在2006年獲發展商收購，及後由英皇地產（0163）購入及發展。樓盤早於2012年第三季入伙，樓高43層，全盤僅提供103個單位，實用面積662至2,624平方呎。

容祖兒、阿嬌十三年前以關連買家入市

維壹在2010年5月份推售，當時其中3個單位由與發展商關連人士買入，包括當時英皇國際的一名董事，以及英皇娛樂的藝人容祖兒及阿嬌（鍾欣桐），後兩者分別買入維壹33樓以上的高層單位。

謝霆鋒3000萬買千呎單位贈妹妹

而在2017年10月藝人謝霆鋒亦斥資3,000萬元買入維壹一個面積逾千平方呎的單位，據知贈予妹妹謝婷婷以作為生日禮物及嫁妝。值得留意，謝霆鋒除了是維壹的業主外，他在2014年底亦擔任英皇地產另外一個西環項目維港峰的代言人，為謝霆鋒首個代言的樓盤。