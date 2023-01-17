安達臣道石礦場闢四岩洞　申建工務中央試驗所、歷史檔案中心

政府在2020年提出在觀塘安達臣道石礦場發展聯用岩洞，並在洞內及洞口興建建築物，以重置分別位於九龍灣及觀塘的工務中央試驗所及歷史檔案中心。

據城規會資料，土木工程拓展署就安達臣道石礦場發展區安愉道以東及大上托以西的政府土地，正式遞交發展申請，該兩項目落成後，總樓面涉及約52萬平方呎。

鄰近住宅新盤「安峯」

上述項目地盤鄰近華懋安達道新盤「安峯」，地盤面積約359,524平方呎，現為綠化地帶，未來擬作聯用岩洞發展。項目地積比率約1.45倍，將2幢建築物，包括工務中央試驗所及歷史檔案中心，落成後總樓面520,449平方呎，樓高3至4層。

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劃分兩個項目來看，工務中央試驗所及歷史檔案中心，落成後樓面分別約24萬及28萬平方呎。署方建議建造共包括2個在地面部分的洞口建築，及4個岩洞。每個岩洞高及闊約25至35米、長約100米。洞口建築為約3至4層高的建築結構，並由地表延伸到岩洞區域。

涉及2個洞口建築、4個岩洞

申請人土木工程拓展署指出，工務中央試驗所大樓現時坐落於九龍灣祥業街，惟所在地段已被劃為住宅用途，用作中等密度住宅發展，因此需搬遷以釋出土地支持住屋供應。

同時爲應付政府各部門日漸增加的檔案資料存儲需求，署方希望通過興建歷史檔案中心以擴大政府檔案處的儲存設施。又指在安達臣道石礦場的發展岩洞中興建歷史檔案中心，不但具備在技術上和財務上的可行性，同時亦可獲得一個穩定和安全的環境。