城規會修訂灣仔北分區大綱圖　政府大樓等改劃展覽中心、商業用途

城市規劃委員會（城規會）宣布修訂灣仔北分區計劃大綱核准圖，主要把灣仔政府大樓、稅務大樓、入境事務大樓、港灣消防局等用地，改劃為展覽中心及商業用途。



修訂項目主要涉及把涵蓋現有灣仔政府大樓、稅務大樓、入境事務大樓、港灣消防局、告士打道花園和部分港灣道的用地由「政府、機構或社區」地帶及顯示為「道路」的地方改劃為「其他指定用途（6）」註明「展覽中心及商業用途」地帶，以作綜合發展，並設有會議及展覽設施、酒店和辦公室。

作綜合發展 設會議、展覽設施、酒店和辦公室

城規會亦同時修訂圖則的《註釋》及《說明書》以反映上述修訂，並適當地更新各用途地帶及規劃區的一般性資料。市民可於3月13日或之前，就有關修訂向城規會秘書作出書面申述。

重建後總樓面達近250萬呎

事實上，早於2017年，政府已提出，把灣仔北三幢政府大樓連同港灣消防局，拆卸重建為會展設施、酒店及甲級寫字樓，而在2021年7月份亦有公布重建方案詳情。該項目地盤面積16.6萬平方呎，以地積比率15倍，可建樓面約249.4萬平方呎，用地擬建一幢樓高達52層的商業設施。當中，最低10層為會議及展覽設施，涉約92萬平方呎樓面。

中間的27層為甲級寫字樓，總樓面接近97萬平方呎；至於高層至頂層則作酒店用途，提供500個房間，涉57萬平方呎樓面。當局亦擬在項目地底預留位置，建5層地下停車場，並提供約880個車位、89個貨車位及33個上落客位。