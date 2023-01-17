美聯：新香港人成「生力軍」　料逾5000萬豪宅交投彈升

今年上半個月，豪宅交投轉活，逾5,000萬元新盤銷量向上，創十三個月新高。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，隨著香港經濟逐步走向復常，加上豪宅新盤供應匱乏等因素，相信今年豪宅市場可望看高一線，預期今年逾5,000萬元一、二手住宅交投將彈升，其中，新盤銷售量料回升兩倍至350宗，二手則料升逾40%至300宗；至於豪宅價格預計全年有望升15%至20%。



去年大單位樓價跌幅相對細

美聯物業首席區域營業董事曾凱群指，綜合差餉物業估價署資料，大型單位跌幅明顯低於整體樓價跌幅，當中屬於中小型單位的A、B、C類物業，樓價於去年首十一個月錄得約14.1%的跌幅；反觀屬大型單位的D、E類物業樓價，同期僅下跌約7.6%，不足8%，反映豪宅單位表現相對「硬淨」。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明（左二）

不過，由於豪宅業主持貨能力相對較強，未有急於劈價放盤，致交投出現大跌。當中，逾5,000萬元物業新盤銷售量，由2021年的290宗，按年急跌約60%至2022年的116宗，創自2013年一手銷售條例後新低；期內逾5,000萬元二手住宅註冊量亦按年大跌約42%至212宗，創五年新低。

美聯物業首席區域營業董事余永泰表示，已知的一二手住宅個人買家登記中，內地買家（以買家姓名拼音辨別）於2020年至2022年（截至11月份）近三年內，逾5,000萬元物業註冊量合共錄約350宗，遠不及於2017至2019年三年的452宗，差距約22.6%，估計近三年絕大部分的內地買家均為「新香港人」。

內地買家購入本港逾5000萬元物業註冊量走勢。（美聯提供）

地區方面，近三年逾5,000萬元的一手私樓中，最受內地買家歡迎的5個地區，依次排名第一為深井/青龍頭/青山公路/掃管笏區，期內錄得25宗內地買家註冊登記；第二為中半山與馬鞍山，雙雙錄得18宗成交；第三為西貢區，錄17宗。

中半山二手樓最受內地客歡迎

美聯物業首席區域營業董事何璦麟指出，至於逾5,000萬元二手樓方面，過去三年最受內地買家青睞的5個地區，排名首位的是中半山區，共錄得17宗；排名第二的是貝沙灣/薄扶林，錄得13宗；中西區期內錄得12宗，排名第三，九龍站，以及淺水灣/陽明山莊/南灣均排名第四。

每月逾5000萬元新盤銷售量，今年1月有上升。（美聯提供）

綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年1月份截至15日止，逾5,000萬元新盤銷售量已錄得23宗，比起上月全月的13宗已高出約77%，並創出十三個月新高，反映豪宅新盤銷情回暖。

布少明：料豪宅價格有望升15%至20%

布少明表示，近期樓市不乏利好豪宅後市的因素，包括中港兩地通關、本港經濟前景露曙光，IPO集資額亦有望回升，帶動整體樓股氣氛，利好豪宅未來走勢。

此外，近年豪宅地皮供應稀缺，近三年豪宅地段合計僅成功售出3幅住宅官地，包括淺水灣南灣道地皮、山頂文輝道9號及11號地皮，以及山頂文輝道第2、4、6及8號，反映豪宅地段供應的罕有。

布少明總結，通關及美國加息週期有望於上半年見頂，相信今年豪宅物業可看高一線，其中逾5,000萬元一手交投量，預料有望由去年的116宗急彈兩倍，至今年估約350宗；同期逾5,000萬元二手住宅註冊量則料回升逾四成，由2022年的212宗升至今年估約300宗。樓價方面，估計整體豪宅價格有望升15%至20%，跑贏大市。