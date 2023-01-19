「拉鏈大王」理想集團8380萬沽觀塘工廈　低市價30%

有「拉鏈大王」之稱的理想集團主席熊宏海，新近以合共8,380萬元沽出觀塘工廈地廠、1樓至2樓，成交呎價約3,853元，較市價大幅低三成。



成交呎價不足四千

上述物業為觀塘道320號理想集團中心The Icon地下1、2號地廠、1樓及2樓，地廠面積約5,270平方呎，1樓及2樓面積分別約7,046及9,433平方呎，合共總面積約21,749平方呎。以總成交價8,380萬元計算，呎價僅約3,853元。

細分各成交物業，其中兩個地廠合共以2,380萬元沽出，成交呎價約4,516元。至於1樓及2樓則分別以3,000萬元賣出，合共6,000萬元。

觀塘道320號理想集團中心The Icon。（網上圖片）

6年前曾拆售 呎價高達1.7萬

有代理指，上述The Icon物業1樓及2樓位置，現時已全部翻新並分間為多個面積約300至600平方呎的工作室，早前每呎叫價1萬元。事實上，在2017年工商廈市道暢旺時，上述工廈2樓曾推出拆售，當時個別工作室面積低至129平方呎，呎價高達1.7萬元，貴絕同區工廈。

代理：同區地廠呎價8000元至9000元

代理又表示，目前同區的地廠物業呎價普遍介乎8,000元至9,000元，認為上述The Icon整個地廠連1樓、2樓計，呎價最少也有5,000至6,000元，因此最新成交價料較市價低約兩成至三成。

資料顯示，是次易手的物業原業主為歷鴻有限公司（ERA SUCCESS LIMITED），公司董事包括有「拉鏈大王」之稱的理想集團主席熊宏海及相關人士。去年，理想集團亦曾沽貨，如2022年3月以4,150萬元沽出西營盤金祐商業大廈地下A舖，較九年前買入價帳面貶值約2,100萬元，蝕幅達34%。