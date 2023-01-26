前港姐朱千雪丈夫3200萬買跑馬地老牌豪宅　較同類戶型平五球

前港姐季軍朱千雪（Tracy）丈夫吳昆倫，新近以3,200萬元買入跑馬地老牌豪宅雲地利台一伙逾千呎單位。

上述單位為雲地利台B座中層戶，實用面積1,259平方呎，為三房一套間隔，在本月以3,000萬元易手、成交呎價23,828元，新買家吳昆倫（NG JUSTIN CHRISTOPHER）。吳昆倫同時以200萬元買入同屋苑一個車位。

據悉，吳昆倫為老牌茶莊「祺棧茶行」太子爺，其妻子為前藝人朱千雪，是次以首置名義入市，繳稅約127.5萬元，佔樓價約4.25%。

年半前同類戶型成交價3750萬

資料顯示，同座低兩層、面積相同的單位，在2021年6月以3,750萬元連車位成交，呎價29,786元，反映上述單位成交呎價較低兩層的同類戶型，平大約550萬元或15%。

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朱千雪擁法律博士學位 近年成為大律師

朱千雪在「2012年香港小姐」取得季軍，及後於2019年與吳昆倫結婚，其後淡出幕前，近年更取得香港城市大學法律博士學位，轉戰法律界發展，成為一名大律師。由於朱千雪外貌討好、擁有高學歷，而且演技不俗，因此深受市民喜愛，被外界封為女神，又有「千雪BB」之稱。

2019年斥1228萬買跑馬地單位

此外，朱千雪過去亦曾入市買樓，如在2019年以1,228萬元買入跑馬地山光苑低層D室連車位，實用面積615平方呎，呎價19,967元。

至於上述雲地利台B座中層戶的原業主為由羅莎證券相關人士，早於2011年初以合共2,100萬元買入單位，帳面獲利1,100萬元或約52%離場。