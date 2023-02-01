近月遭入稟清盤　凱施餅店4物業2.65億沽　波鞋街舖貶值7000萬

去年先後捲入欠薪及欠租風波、今年1月中又被入稟申請清盤的本地連鎖品牌凱施餅店，最新連環沽出4個物業，涉及金額高達約2.65億元。其中最大額為位於旺角花園街（俗稱波鞋街）的地舖，以1.1億元沽出，較約十三年前買入價1.8億元，大幅貶值7,000萬元。



波鞋街舖2010年斥1.8億買入

代理消息指，上述大幅蝕讓個案為旺角花園街（波鞋街）45至47號地下B號舖，面積2,000平方呎，市傳以1.1億元沽出，成交呎價約5.5萬元。凱施餅店早於2010年10月以1.8億元，是次舖位沽出，帳面大幅貶值7,000萬元或約39%，料為波鞋街歷來最大宗貶值個案。舖位現由連鎖波鞋店允記以每月約52萬元承租，新買家享5.6厘租金回報。

灣仔堅拿道西兩舖各以5600萬沽出

至於另一個舖位則為灣仔堅拿道西10號冠景樓地下G號及H號兩個舖位，每個舖位面積均約950平方呎，市傳成交價各約5,600萬元，呎價約6.2萬元。該兩個舖位分別由餅店自用及交吉。

當中H號舖2016年買入價為7,500萬元，即貶值約1,900萬元或逾25%；至於G號舖早於1996年買入，當時買入價1,380萬元，即帳面升值約4,200萬元或約3倍。

近一個月累沽6項物業 套現共4.28億

此外，凱施餅店最新又以約4,300萬元沽出觀塘偉業街147號地廠，地廠面積約5,800平方呎，成交價較2017年9月買入價4,650萬元，帳面跌價350萬元。

事實上，在今年1月中，市場已傳出凱施餅店率先以1.63億元沽出兩個舖位，包括大圍金禧花園地下9號舖及尖沙咀漢口道53號地下及閣樓，成交價分別8,000萬及8,300萬元。合計過去一個月，凱施餅店共沽出5個舖位及一個地廠，套現共4.28億元。