南生圍東成里閒置30年棕地申建3565伙　規劃署不支持、料闖關失敗

發展商積極拓展新界西偏遠地區位置，不過未獲政府當局支持。有財團於2021年10月就元朗南生圍東成里一幅閒置逾30年未有發展的棕地，向城規會申請發展作大型住宅項目，提供3,565伙。不過規劃署表示不支持該發展方案，城規會將於周五審議，預計方案未能闖關被否決。



現為「U」區具公營房屋發展潛力

上述棕地現時用途為「未決定用途（Undetermined）」地帶，規劃署指，土木工程拓展署目前正就上述位置進行研究，又指「U」區是中短期公營房屋發展的潛在用地之一。上述擬議發展將侵佔公營房屋用地，會損害東盛里發展公營房屋的潛力。又指根據研究結果，上述「U」區將會被全面檢討，認為批准申請將削弱「U」區的綜合規劃。

此外，房屋署也反對上述申請，並指東盛里是其中一個可用作房屋發展的潛在公營房屋用地。

住宅總樓面近170萬呎

上述申請項目位於東成里丈量約份第103約多個地段和丈量約份第115約多個地段，地盤較為零碎，地盤分布在港鐵屯馬線周邊位置，同時鄰近博愛醫院。

整個地盤佔地約576,789平方呎，計劃以地積比率約3倍，發展14幢住宅大樓及9幢洋房，分層大廈最高達44層，建築物高限為主水平基準以上139米。住宅部分將提供約168.86萬平方呎，非住宅部分則約57,674平方呎。該項目將提供549個車位，其中私家車位佔509伙。

東成里項目擬建14幢住宅大樓及9幢洋房，分層大廈最高44層。（城規會資料）

申請人：項目可連接元朗新市鎮、錦田北

上述申請地點在1990年被涵蓋於法定圖則，為「非指定用途」，而在1994年指定為「未決定用途（Undetermined）」地帶。該地皮閒置超過30年，目前為大部分土地為閒置或零碎的寮屋及棕地，惟地形平坦，具發展潛力。

此外，該申請地點在過去多年，因需等候西鐵線以及元朗排水繞道確定最終走線，而一直未有發展定案。不過該兩項工程已於2003年及2006年完工，申請人認為發展方案可作為新市鎮發展的延伸部分，連接元朗新市鎮與錦田北。