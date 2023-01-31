元朗丹桂村配水庫旁建7幢摩天公屋　最高60層、提供7250伙

土木工程拓展署就元朗丹桂村南食水配水庫旁的政府土地，向城規會申請放寬建築物高度及地積比率限制，以准許作公營房屋發展。項目擬建7幢樓高50層至60層的公營房屋，涉及約7,250伙，較舊方案6,720伙增加約8%。當中約1,970伙、即接近三成單位將作出售居屋。



上述地皮位於丹桂村配水庫西面，近元朗公路，現為「住宅（甲類）2」用途，地盤面積約524,916平方呎，地積比率擬由6.5倍調高至7.2倍，高度限制增加至主水平基準以上235米至240米。

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每幢公屋樓高50層至60層 容納1.95萬居民

項目將分三期發展公營房屋，合共涉及7幢樓高50層至60層的分層住宅大廈，提供7,250伙，可容納約19,575名居民，涉及住宅樓面約341.19萬平方呎，即平均每伙單位面積約471平方呎。此外，項目提供非住宅部分約35.9萬平方呎，主要用作食肆、商店等。整個項目將提供1,464個車位。

上述公營房屋項目，預計首批在2030伙入伙，預計完成時間在2032年12月。申請人土木工程拓展署表示，鑑於房屋發展用地短缺，以及對增加公屋供應的需求日益強烈，政府考慮普遍提高住宅最高地積比率及建築高度，以供應更多公屋。