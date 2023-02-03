要住近深圳灣口岸　內地專才460萬購嘉湖山莊　料日後獲退稅一球

內地客入市個案有增加。有內地專才新近擲460萬元買入天水圍嘉湖山莊一伙兩房，需繳付樓價30%的「辣招稅」，涉及稅項約138萬元。不過，去年10月份政府落實寬免海外專才首置稅項，預計該買家住滿七年可獲退還大部分稅款。

祥益地產高級分行經理謝利官表示， 是次成交為嘉湖山莊7期9座高層F室，實用面積442平方呎，屬兩房間隔，單位去年12月中放盤，新近以460萬沽出，呎價為10,407元，屬市價。

有內地專才啃30%「辣招稅」買天水圍嘉湖山莊兩房。

謝利官指，新買家為內地專才，考慮到港府去年公布的「海外專才買樓退稅方案」，加上有意留港長期發展，故決定置業，有見嘉湖山莊鄰近親友及深圳灣口岸，方便往返內地，而單位內連企理裝修，遂拍板買入自住。

原業主沽貨料實蝕近20萬

由於買家屬非香港永久性居民，故當刻需額外繳付樓價30%的「辣招稅」，即涉約138萬元。 不過，預計日後住滿七年後可獲退還大部分稅項，估計約124萬元。

至於原業主於2018年底以約456萬元買入上址，持貨逾四年，是次轉手微賺4萬元離場。如計及當時入市繳稅約13.6萬元，以及買入賣出的佣金約9.2萬元，料實蝕約近20萬元。