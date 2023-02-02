慈父執平貨1950萬買東涌銀主特色戶　贈愛兒收租｜單位直撃

二手樓市稍回暖，有慈父「趕尾班車」執平貨，擲1,950萬元買入東涌水藍．天岸一伙三房銀主盤，打算贈予愛兒收租，成交價低估價約10%，呎價與屋苑兩房單位相若。



中原地產分行經理曹嘉華表示，是次成交為水藍．天岸1座高層特色戶，實用面積1,330平方呎，連有116平方呎平台， 屬三房套房連工作間間隔，外望海景，同類型單位全屋苑只有兩伙。上述單位屬於銀主盤，放盤半個月，是次「零議價」1,950萬元沽出，呎價約14,662元。

↓↓水藍．天岸單位直擊 ↓↓

從相片可見，單位平台外望超開揚海景。據個別銀行就上址的網上估值為2,178萬元，即上述成交價228萬或一成。再參考同座同層的E單位，實用面積548平方呎、兩房，早前成交價為778萬元，成交呎價14,197元，上述三房成交呎價與兩房相若。

是次新買家屬一名父親，一直有留意樓市，見近期樓市似有回升跡象，終在上周六出動睇樓，見上述特色戶屬罕有放盤，決定買入贈予愛兒，據知兒子有意將單位出租。參考同類單位市值月租約40,000元計，如以此價租出，料租金回報約2.5厘。

據知，單位2021年底曾以2,078萬元易手，惟及後交易取消，單位成為銀主盤。至於原業主於2010年4月以1,370萬元一手買入單位，單位十二年間升值580萬或42%。

東涌區1月錄得60宗二手買賣成交，按月大增62%，成交量創九個月高位。