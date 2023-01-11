觀塘裕民坊商業項目今截標　收1份標書　新地獨資入標

市建局旗下觀塘市中心第四及第五發展區項目（裕民坊商業項目），於今日（11日）中午12時截標。市建局公布，項目接獲收1份標書。市建局董事會設立的招標遴選小組將評審有關標書，並向市建局董事會提交建議，由董事會作最終決定。

新地（0016）副董事總經理雷霆回覆《香港01》表示，集團獨資入標觀塘市中心第四及第五發展區項目。值得留意，新地為觀塘大地主之一，該集團擁有連接港鐵觀塘站的大型商業項目apm、去年底已落成的觀塘巧明街98號的大型綜合商業項目「The Millennity」等。

局方去年11月邀19家發展商競投

資料顯示，裕民坊商業項目於去年9月份截收意向時，合共接獲24份意向書，及後在11月市建局邀請19家發展商及財團入標競投上述項目，即有5間發展商未能入圍。去年有份遞交意向書的財團包括恒地（0012）、長實（1113）、信置（0083）、華懋、遠東（0035）、鷹君（0041）、中國海外（0688）。

項目於今日中午截標，據悉，是次不設發展商以電子方式遞交標書的安排，標書需要以實體形式遞交。

不知名財團到場遞交標書。（黃祐樺攝）

最新估值87億至130億 較去年8月回落43%至50%

綜合市場資訊，項目最新估值介乎約87億至130億元，每呎樓面地價介乎4,000元至6,000元，較去年8月份推出招收意向書時，大幅回落43%至50%。

歷時逾二十年的觀塘市中心項目，為市建局歷來規模最大的單一重建項目，以五個區域進行分階段發展，上述第四及第五發展區，為最後一個發展區域。上址前身為裕民坊部分，地盤面積為27.55萬平方呎。項目完成後預計總樓面面積上限為216.59萬平方呎。

去年8月份估值151億至259億

項目於2022年8月份推出招收意向書時，市場最高估值達259億元、每呎樓面地價達12,000元；最低每呎樓面地價則為約7,000元，估值約151億元。不過，由於市場氣氛轉淡，項目估值在同年11月中旬已被下調，至每呎介乎4,300元至10,000元，即估值介乎93.1億至216.6億元，估值下限大跌約39%。

及後，賣地市場頻頻錄得低於市場估值成交，上述觀塘商業項目估值亦進一步滑落。截至今年1月初最新資料，市場預計項目每呎樓面地價介乎4,000元至6,000元，估值約87億至130億元，即較去年8月大跌42%至50%。

引入「浮動規劃參數」 可放棄興建酒店

近年商業物業市道回落，為避免出現流標情況，市建局就項目引入了「浮動規劃參數」，即容許發展商彈性分配商業、辦公室、酒店設施樓面面積，當中，酒店樓面縮減到0至約34.44萬平方呎，意味中標發展商日後可放棄興建酒店；至於商場樓面不少於約70萬平方呎，並需設於項目的低層樓層。

此外，早前市場消息透露，項目的招標條款較為簡單直接，競投發展商將以一口價定勝負，未設有分成及分紅要求。

設入標資格 競投財團市值不少於251億

同時，市建局為有意競投的發展商設入標資格，除了規定競投財團需要符合合資格的建築經驗外，其資產淨值或市值需不少於251億元。項目落成後，市建局將會保留約11萬平方呎的寫字樓樓面，以及50個寫字樓車位。