中原陳永傑：確認樓市小陽春　住宅部本月增聘250人

市場出現多項利好消息，中原地產住宅部表示全面增聘人手，不設招聘上限，該行於月內將舉行三場招聘會，目標於二月內增聘人手250人。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下周一（6日）起香港與內地全面通關，不設人數限制，並將開通所有口岸，加上日前美國調低加息幅度，而香港銀行更未有跟隨，反映息口或將見頂，而且政府推出「HELLO HONG KONG」旅遊推廣活動，送出50萬張機票予旅客到港旅遊，相信將可進一步帶動旅遊、飲食及零售業。

陳永傑指，為迎接小陽春至大牛市的機遇，該行住宅部將全面增聘人手，目標於二月內增聘人手250人。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

料樓市由小陽春步入大牛市 全年樓價升15%

美國放慢加息步伐，香港銀行未見跟隨，而港拆息下調，陳永傑相信資金將重返樓市。又指自1月港府公布逐步通關後，樓市已見反彈，如上月十大屋苑亦錄得279宗成交，按月升32%。一月份一手錄逾500宗成交，按月反彈逾8成。剛公布的中原城市領先指數報158.75點，創9周新高，較低位已彈升1.52%。

他預測，二月份一手可達2,000宗，二手可達6,000宗。多項數據顯示，樓市已尋底成功，小陽春已可確認，若復常步伐持續，購買力逐步增加，相信樓市將逐步由小陽春步入大牛市，對全年樓價維持升15%的樂觀預測。