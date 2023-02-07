貝沙灣三房海景戶3780萬沽　業主4年慘輸640萬

近期一手大碼豪宅交投轉活，惟同時個別二手豪宅要大幅損手離場。薄扶林貝沙灣一伙中層三房戶，放盤七個月勁劈720萬沽出，如計及基本使費，料實蝕逾「六球」離場。

中原地產高級分區營業董事高鵬表示，是次成交為貝沙灣1期3座中層A室，實用面積1,358平方呎，屬三房套連工人套房間隔，可望全海景。業主去年6月以4,500萬元放盤，新近以3,780萬元連車位沽出，成交呎價27,835元。換言之，單位放盤七個月累劈720萬元或16%，成交價仍屬市價。

勁劈16%後 成交價仍貼近銀行估值

參考個別銀行就上址的網上估價，約為3,711萬元，新成交價與估價相若。再參考同類成交單位，對上一宗為1期8座中層A室，實用面積1,353平方呎，去年12月初以3,840萬沽出，呎價為28,381元。

據悉，原業主於2019年以4,190萬元買入上述單位連車位，一直自住，持貨四年至今轉手帳面蝕讓410萬元，單位貶值近一成。如計及當時入市繳稅約152.6萬元，以及買入賣出的佣金約79.7萬元，料實蝕約642萬元離場。單計此損手金額，已足夠購入一伙美孚新邨兩房戶。